2024-03-29 21:54:09 - المصدر: منصة إيشان

على الرغم من توجه الحكومة العراقية نحو استثمار الغاز، إلا أن وزارة الكهرباء وقعت عقداً جديداً مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات، فيما أعلنت بدء تشغيل خط الربط مع الأردن. وقالت وزارة الكهرباء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “خط الربط الكهربائي يبلغ طوله 330 كلم داخل الأراضي العراقية، لافتاً إلى أن تشغيله […]

ظهرت المقالة أزمة الكهرباء.. العراق يغذي منظومته بعقد جديد مع إيران ويفعل الربط الأردني أولاً على Eishan.