2024-03-29 21:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدر مكتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، بيانا بشأن فتح طريق سدة الناظمية. وقال ضابط المتابعة في مكتب رئيس الوزراء المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد اللواء جاسم يحيى الزبيدي، في بيان تلقته “إيشان” إنه “بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المرورية/ الحزمة الأولى والحزمة الثانية، في العاصمة بغداد، ولغرض فتح شوارع ومسارات […]

ظهرت المقالة بيان حكومي جديد بشأن مطلب فتح الطريق المار بموقع تيار الحكمة أولاً على Eishan.