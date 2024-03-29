القبض على 16 متهما من المطلوبين بقضايا مختلفة في ذي قار

2024-03-29 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 16 متهما من المطلوبين بقضايا مختلفة.وذكرت القيادة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة شرطة ذي قار تمكنت بجهود أقسام الشرطة في أقضية قلعة سكر والرفاعي والنصر والدواية والحسن المجتبى، بالاشتراك مع أفواج الطوارئ من إلقاء القبض على 16 متهماً من المطلوبين بقضايا مختلفة، أهمها التهديد والمشاجرة وفق المواد (413.432.431.240) من قانون العقوبات العراقي، والمادة 35 مرور، والمادة 195 كمارك".وأضاف البيان، أن "قيادة شرطة المحافظة اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا".