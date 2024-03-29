الكهرباء: توقيع الاتفاق مع إيران يضمن تدفق الغاز بأوقات ذروة الأحمال الصيفية

2024-03-29 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، إن الهدف من تمديد اتفاق توريد الغاز من إيران هو ضمان استمرار تدفقه بذروة الأحمال الصيفية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم قبل يومين توقيع وزير الكهرباء زياد علي فاضل خلال زيارته لإيران على عقد اتفق فيه على توريد 50 م3 من الغاز يومياً لمدة 5 سنوات".وبين أنه "رغم وجود مشاريع حكومية لاستثمار الغاز إلا أن التوقيع ضروري لضمان ديمومة تدفق الغاز إلى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي ولا يمكن تعطيل أو تأخير هكذا اتفاق خاصة وأن العراق اقترب من الصيف حيث ذروة الأحمال وحاجة توفير حاجة المحطات العاملة بالغاز".وأكد أن "الاتفاق تضمن بندا يؤكد فيه الجانب الإيراني الالتزام باستقرار توريد الكميات التي يحتاجها العراق في ذروة الأحمال".ولفت إلى إن "إكمال مشاريع استثمار الغاز يحتاج لفترات وسقوف زمنية تقول وزارة النفط إنها تتطلب ما بين 3-5 سنوات وهناك عقود لاستثمار الغاز المصاحب في التوليد وأخرى لرفع قدرات المنظومة وهذه كلها بحاجة إلى وقت لتكتمل".