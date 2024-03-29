وزير التربية يوجه بإحصاء المدارس المحاذية للطرق السريعة

2024-03-29 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بإحصاء المدارس المحاذية للطرق السريعة.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بعث وفدا وزاريا رفيع المستوى برئاسة مدير عام العلاقات الثقافية مجيد الشمري إلى محافظة الديوانية لتقديم التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد المنتسب في حماية المنشآت ( رائد الخزعلي) الذي وافاه الأجل وهو يحاول إنقاذ حياة أربعة تلاميذ كانوا يرومون عبور الطريق السريع".وأضاف البيان، أن "الجبوري وجه المديريات العامة في عموم محافظات العراق بإرسال إحصائية دقيقة بعدد المدارس الواقعة بمحاذاة الطرق الخارجية من أجل مخاطبة الجهات العليا والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات السريعة حفاظًا على أرواح الملاكات التربوية والطلبة على حد سواء".