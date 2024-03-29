العراق مقبل على أمطار قبل نهاية رمضان والحرارة تتجاوز الـ 30 درجة

2024-03-29 22:12:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، حالة جوية ممطرة قبل نهاية شهر رمضان.

وقال السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، "حالة جوية ممطرة لا تزال تحت المتابعة قبل نهاية شهر رمضان المبارك وفرص امطار حاضرة في العديد من مناطق البلاد".

وأشار الى "استمرار الأجواء المستقرة خلال الأيام المقبلة بسبب سيطرة نظام ضغط جوي مرتفع وتظهر سحب عالية الارتفاع في أجواء البلاد".

ولفت الى، ان "درجات الحرارة الى ارتفاع تدريجي تتجاوز حاجز الـ 30 درجة مئوية منتصف الاسبوع المقبل والرياح متقبلة ساكنة أحياناً".



