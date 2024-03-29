2024-03-29 23:18:08 - المصدر: منصة إيشان

خلال يومين متتالين، ظهر نشاطان صدريان جديدان، أُعيد من خلالهما حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، وأبو مصطفى الحميداوي قائد سرايا السلام، إلى الواجهة لـ “يستبشر” بعض الصدريين بما يأملونه. النشاط الأول، جُعِلَ فيه حسن العذاري، رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، ضمن اللجان المركزية المعنيّة بتقديم تقارير أسبوعية إلى الصدر، بعد التواصل مع القواعد الشعبية. أما […]

ظهرت المقالة “لاسلكي المقاومة ونداء السرايا”.. صدريون “يستبشرون” بعودة التيار للساحة السياسية أولاً على Eishan.