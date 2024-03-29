2024-03-29 23:18:08 - المصدر: منصة إيشان

لم تمر أيام قلائل على قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن والممتاز في العراق، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بموجة غضب كبيرة تجاه القرار التي رآها مواطنون أنها “مجحفة بحقهم وتأتي مع زيادة أسعار المواد الغذائية واللحوم وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”. في المقابل دافعت الحكومة عن قرارها تحت ذريعة “فك […]

ظهرت المقالة رفضه الشعب واستغله الخصوم.. هل يحرق رفع سعر البنزين طموح السوداني بولاية الثانية؟ أولاً على Eishan.