العامري والمحمداوي يشيدان بدور قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي

2024-03-29 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، بدور قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اجتماع امني موسع في مقر قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، عُقد بحضور رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي والحاج هادي العامري وقائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي وقائد عمليات ديالى للجيش اللواء اكرم صدام وقائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي".وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث التنسيق بين القطعات الامنية في قواطع العمليات ومتابعة سير العمليات الامنية والاستخبارية في محافظة ديالى."واشاد رئيس الاركان والحاج العامري، بحسب البيان، بـ"دور قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وما تضطلع به من مسؤوليات في حفظ أمن واستقرار المحافظة بالتعاون مع القوات الأمنية والاهالي لاسيما في ايام شهر رمضان المبارك التي تتعزز فيها اواصر الالفة والرحمة بين مختلف الشرائح الاجتماعية وتزداد فيها الفعاليات الدينية والاجتماعية".وتابع: "كما جرى استذكار التضحيات الجسام التي قدمتها قوات الحشد الشعبي خلال عمليات التحرير وما بعدها من عمليات أمنية، منوهين بحجم التعاون الأمني الذي يبديه اهالي ديالى من اجل حفظ الأمن والاستقرار".