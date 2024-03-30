"المقاومة العراقية" تتحدث عن ضرب هدف اسرائيلي في الجولان بطائرات مسيرة

2024-03-30 00:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الجمعة، استهداف موقع اسرائيلي في هضبة الجولان.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة 29 / 3 / 2024 هدفاً عسكرياً في الجولان المحتلة ، بالطيران المسيّر".

وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء" بحسب البيان.