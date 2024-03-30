نقيب الفنانين يكشف الوضع الصحي للبصري

2024-03-30 00:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، الوضع الصحي للفنان عبدالستار البصري بعد دخوله المستشفى اليوم.

وقال جودي في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، ان الفنان البصري "يعاني من نزيف في الدماغ ويرقد حاليا في مستشفى اليرموك ببغداد".

وكان الفنان عبد الستار البصري، دخل اليوم الجمعة، العناية المشددة بعد تعرضه لجلطة دماغية.

والبصري (77 عاما)، شارك في المسلسل الرمضاني (عالم الست وهيبة 2) ومعروف بشخصية (عبود الضامن).



