2024-03-30 00:12:09 - المصدر: منصة إيشان

شوارع بغداد مختنقة بالسيارات، وخاصةً مع الأعمال الموجودة في مختلف المناطق لإنشاء مجسرات وجسور هدفها، فك هذه الاختناقات، حتى تصاعدت أعمدة الجسور وصارت واضحة. لم يكتمل شيء من الجسور، سوى مجسر الفنون الجميلة، وقريباً مجسر تقاطع قرطبة، أما البقية فإن الأعمال مستمرة فيها ليل نهار، لكن مخاوف العراقيين تزايدت مع الحديث عن السيولة النقدية التي […]

ظهرت المقالة العجز “يحاصر” تعهدات السوداني.. قلقٌ شعبي من انهيار مشاريع فك الاختناقات المرورية أولاً على Eishan.