تربية الكرخ الثانية تعلن اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد

2024-03-30 01:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية ، اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد للعام 2024 .وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية تعلن اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد للعام 2024 (مدرس / معلم جامعي / معلم) "، داعيا المرشحين الى الحضور لقسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية لتدقيق البيانات المرسلة عند التقديم واحضار المستمسكات الثبوتية ادناه (اصل، استنساخ ملون) مع ملء استمارة المعلومات :- البطاقة الوطنية الموحدة او هوية الاحوال المدنية.- وثيقة او تأييد تخرج حديثة معنونة الى المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية تتضمن (التحصيل الدراسي، سنة التخرج، المعدل او التقدير).- بطاقة السكن التي تم التقديم عليها (بطاقة المتزوجات بأسم الزوج حصرا).- تأييد او قرار استشهاد او مايثبت ذلك (للمرشحين من ذوي الشهداء فقط).- تأييد او كتاب لذوي الاحتياجات الخاصة او مايثبت ذلك (للمرشحين من ذوي الاعاقة فقط).- تأييد خاص بالاقليات اوما يثبت ذلك (للمرشحين من الاقليات فقط).- ما يؤيد ان المرشح من ذوي التربويون (للمرشحين من ذوي التربويون فقط).واضاف، أن " مراجعة المرشحين تكون وفق جدول سيتم نشره لاحقا على صفحة اعلام المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية"، مؤكدا أن "اسماء المرشحين غير نهائية وقابلة للتغيير بعد نتائج التدقيق والاعتراضات".واكد انه "عند البحث عن اسم مرشح باختصاص معين (مدرس، معلم جامعي، معلم)، يرجى البحث عن الاسم بنفس الاختصاص في القواطع وقنوات التقديم الاخرى"، لافتا الى ان "باب الاعتراض يفتح بعد تدقيق جميع اوراق المتقدمين".لمعرفة الأسماء أضغط هنا