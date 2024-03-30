2024-03-30 02:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

وردت مناشدة عبر احد القنوات الفضائية والذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنات تدعي فيها بعدم استلام اي حقوق لزوجها المنتسب في الشرطة الاتحادية الفوج الثالث اللواء الخامس الفرقة الثانية والذي نال شرف الشهادة عام 2005 حيث ادعت عدم استلامها حقوق زوجها. ونود ان نبين ان استحقاق راتب الـ 180 يوم تم استلامه من قبل المواطنة ووالدة الشهيد اضافة الى مبلغ مليونين عن التكفين والدفن اضافة الى راتب الميراث التقاعدي ..

وبعد التحري والتأكد تبين ان المواطنة تزوجت بعد استشهاد زوجها وان الراتب التقاعدي اصبح استحقاق ام الشهيد وولده (المكفله له بعد زواج والدته) وحسب الإجراءات القانونية الخاصة بموضوع ميراث الراتب التقاعدي كما نود التوضيح ان دائرة التقاعد الوطنية المعنية بحقوق الميراث في الراتب القاعدي. اما فيما يخص ادعاءاتها حول تعامل افراد في القيادة ، فإن القيادة تدعو المواطنة الى تقديم مايثبت تلك الادعاءات ، ليتسنى لنا اتخاذ الاجراء القانوني الردعي للمسيئين الذين يمثلون انفسهم ، وفي حال عدم تقديم اي اثبات فإن القيادة تحتفظ بحقها القانوني عن التشهير بالقيادة والمؤسسة العسكرية .