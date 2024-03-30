2024-03-30 03:06:08 - المصدر: منصة إيشان

في أول اجتماع لهم بعد استقالتهم من عضوية مجلس النواب قبل نحو عامين، بحث أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة آلية التواصل مع القواعد الشعبية وفق التوجيهات الأخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقالت وسائل إعلام مقربة من التيار الصدري، إنه عمدا بتوجيهات الصدر، حضرت الكتلة الصدرية المستقيلة اجتماعا موسعا مع عدد من مفاصل التيار الصدري في […]

ظهرت المقالة في أول اجتماع لهم منذ استقالتهم من البرلمان.. الكتلة الصدرية تجتمع لبحث التواصل مع القواعد الشعبية أولاً على Eishan.