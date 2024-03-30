أتلتيكو مدريد يستعيد جريزمان أمام فياريال

2024-03-30 04:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكَّد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، خلال تدريبات أقيمت مساء الجمعة، الشكل الأولي للقائمة الأساسية للفريق استعدادًا لمواجهة فياريال في الليجا، التي يمكن أن تضم جميع اللاعبين الدوليين، والمركز الأساسي لأنطوان جريزمان، الذي تعافى من آلالام في الكاحل.وفي المران الأول، ضم سيميوني في تشكيلة الفريق كلاً من يان أوبلاك، وماركوس يورينتي، وستيفان سافيتش، وخوسيه ماريا خيمينيز، وررينالدو ماندافا، وصمويل لينو، وكوكي ريسوريكسيون، وأكسيل فيتسل، وبابلو بارييوس، وأنطوان جريزمان، وممفيس ديباي.وفي الثاني، ضم المدرب كلا من أوبلاك، وسيزار أزيبيلكويتا، وسافيتش، وفيتسل، وخيمينيز، وريينالدو، ويورنتي، وكوكي، وباريوس، وجريزمان، وألفارو موراتا.وسيحدد سيميوني في اليومين المقبلين التشكيلة النهائية لمباراة فياريال التي ستقام على ملعب لا سيراميكا.ولعب جريزمان أساسيا في المرانين اليوم الجمعة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.