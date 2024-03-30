ريال مدريد يتلقى دفعة ثلاثية قبل موقعة بيلباو

2024-03-30 08:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أنباء سارة من المران الذي خاضه الفريق أمس الجمعة، ضمن استعداداته لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الأحد، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الريال استعاد الثلاثي إدواردو كامافينجا، وفيدي فالفيردي، وجود بيلينجهام؛ حيث عاد الثلاثي للعمل رفقة بقية زملائهم.

وأضافت أن ريال مدريد بذلك خاض الحصة التدريبية اليوم الجمعة بكامل طاقته تحت قيادة أنشيلوتي، بعدما أثيرت حالة من القلق حول حالة كامافينجا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعبين الثلاثة قاموا بعمل فردي عقب عودتهم للمدينة الرياضية، لكنهم انضموا للتدريبات الجماعية اليوم.

ونوهت الصحيفة بأن مباريات الأجندة الدولية لم تشهد عودة أي لاعبين مصابين، بعدما تعافى كامافينجا من الالتواء الذي تعرض له في كاحله الأيسر وخرج على إثره من لقاء منتخب بلاده الفرنسي أمام تشيلي.

يذكر أن ريال مدريد يفقد خدمات الثلاثي تيبوا كورتوا، وديفيد ألابا بسبب إصابات في الركبة، بينما يحاول إيدير ميليتاو العودة، والتعافي من إصابته الطويلة بقطع في الرباط الصليبي.