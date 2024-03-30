ناجلسمان ودي زيربي مرشحان لتدريب بايرن ميونخ

2024-03-30 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتبددت آمال بايرن ميونخ في التعاقد مع المدرب الإسباني (تشابي ألونسو) بعد إعلان قراره بالاستمرار مع باير ليفركوزن في الموسم المقبل.وكان ألونسو، الخيار الرئيسي على طاولة النادي الألماني، الذي يبحث عن مدرب جديد بعد إعلان رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم.وبحسب (فلوريان بليتينبيرج) صحفي شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ اتجه لخيارات أخرى بعد الصدمة التي تلقاها من ألونسو.وتكمن المفاجأة في دخول جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، قائمة المرشحين لخلافة توخيل في ملعب أليانز أرينا.وكان ناجلسمان مدرباً للفريق البافاري حتى إقالته من منصبه بشكل مفاجئ في أذار 2023، لكن توخيل لم يستطع تحقيق النتائج المنتظرة منه، ليتقرر التضحية به.ولا يفكر بطل ألمانيا في مدربه السابق فحسب، بل وضع أيضاً الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة بالصيف.ويعد دي زيربي أحد المرشحين أيضًا لخلافة يورجن كلوب في ليفربول بنهاية الموسم الحالي.المصدر: كورة