خام البصرة يقفز ويحقق مكاسب أسبوعية

2024-03-30 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية، مع تسجيل أسعار النفط العالمية مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل، في آخر جلسة له من يوم الجمعة، على ارتفاع بلغ 97 سنتا ليصل إلى 83.47 دولاراً، ليسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.07 دولار بما يعادل 3.18%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط، في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 97 سنتاً ليصل إلى 86.30 دولاراً، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية بلغت دولارين أو ما يعادل 2.37%.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات السوق الأسبوعية الأخيرة، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.