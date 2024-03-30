الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: غير مستعجلين لخفض سعر الفائدة

2024-03-30 09:06:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول في خطاب ، أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة.

واشار: "لسنا بحاجة إلى أن نكون في عجلة من أمرنا لإجراء الخفض". مضيفا أن "بيانات التضخم الجديدة الصادرة في وقت سابق تتماشى إلى حد كبير مع توقعاتنا".

وشدد باول على أنه لن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى يكون المسؤولون واثقين من أن التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو هدف الوصول إلى نسبة 2%.

وتابع: "من الجيد أن نرى شيئا يتماشى مع التوقعات"، مضيفا أن القراءات الأخيرة ليست جيدة مثل ما رآه صناع القرارات السياسية العام الماضي.

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم أمس الجمعة، تراجع المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي الشهر الماضي بعد زيادة أكبر مما حدث من قبل في يناير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، بعد القفزة التي حققها في الشهر السابق بنسبة 0.5%، مسجلا أكبر ارتفاع له في المكاسب المتتالية في غضون عام واحد.

المصدر: وكالات