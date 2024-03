نائب محافظ ذي قار يوجه باستئناف اعمال الشركات المنفذة لمشروع الخدمات بقضاء الشطرة

2024-03-30 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: التقى النائب الثاني لمحافظ ذي قار ماجد العتابي عددا من المتظاهرين من أهالي قضاء الشطرة في ذي قار على على خلفية تلكوء الشركات العاملة بملف الخدمات خاصة المناطق المشمولة بخطة عام 2024. ووجه العتابي في بيان له تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخة منه الشركات المنفذة للمشاريع في...

