حظك اليوم توقعات الابراج الفلكية السبت على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

شبكة أخبار الناصرية: أبراج السبت30مارس2024القمر مستمر ببرج القوس ♐ الناري الحمل ♈ من أفضل الأيام وعندك سفر واتصالات ونحاحانت بحال جيد ويومك يكون تمام بعد أسبوع تعب وفي فرص لسفر عند البعض لكن انتبه من الحوادث وكمان في اشخاص جديدة بتدخل حياتك هاليوم وفي مال ممكن يجيك واتصالات مع اشخاص...

