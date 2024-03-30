برشلونة يسعى إلى تحصين المدافع كوبارسي

2024-03-30 09:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبدأت إدارة برشلونة مساعيها من أجل تحصين المدافع الشاب (باو كوبارسي) لحمايته من مطامع باقي الأندية الأوروبية.واستطاع المدافع الإسباني الشاب فرض نفسه على تشكيل البارسا هذا الموسم، لينال ثقة مدربه تشافي هيرنانديز، الذي يعول عليه باستمرار في الفترة الأخيرة.وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن إرسال النادي الكتالوني عرضاً بعقد جديد لصاحب الـ(17) عاماً، لإقناعه بالتوقيع عليه.وأشار إلى رغبة برشلونة في منح كوبارسي عقداً طويل الأمد، مع زيادة راتبه، على أن يتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته مليار يورو.ويأمل مجلس إدارة برشلونة الذي يرأسه خوان لابورتا في حسم هذا الملف قبل نهاية الموسم الحالي.وظهر كوبارسي مع الفريق الأول هذا الموسم في (10) مباريات بالليجا، فيما نال فرصة الظهور في مباراتين بكأس ملك إسبانيا ومواجهة في دوري أبطال أوروبا.المصدر : كورة