طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2024-03-30 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد، الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضاف أن "طقس يوم الاثنين، صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى أن "يوم الثلاثاء المقبل، الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل، الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".