2024-03-30 10:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “غداً الأحد، الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق”. […]

ظهرت المقالة الانواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة هذا الأسبوع في عموم البلاد أولاً على Eishan.