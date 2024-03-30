2024-03-30 10:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أكد قائد الشرطة الماليزية إنه تم اعتقال مسلح في فندق في كوالالمبور، مضيفا أنه يشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما جاسوس إسرائيلي. وأوضح، رضاء الدين حسين، المفتش العام للشرطة، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر الجمعة، أن الرجل، الذي عثر بحوزته على ستة مسدسات و200 رصاصة، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي […]

ظهرت المقالة ماليزيا تعتقل جاسوساً إسرائيلياً جاء من الإمارات واشترى 6 مسدسات أولاً على Eishan.