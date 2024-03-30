2024-03-30 10:00:10 - المصدر: منصة إيشان

خرجت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة، محمد مصطفى، إلى النور بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تشكيلتها، في خطوة جاءت بعد ضغوط وتنسيق من الولايات المتحدة ودول عربية، وتسعى بشكل أساسي إلى رسم مرحلة ما بعد نهاية الحرب الإسرائيلية في غزة، ولكنها تصطدم برفض الحكومة الإسرائيلية والخلاف مع حماس. وقال مصطفى، وهو رجل الاقتصاد […]

ظهرت المقالة الحكومة الفلسطينية الجديدة ترى النور ومهمتها الأولى وقف إطلاق النار في غزة أولاً على Eishan.