2024-03-30 10:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية، مع تسجيل أسعار النفط العالمية مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل، في آخر جلسة له من يوم الجمعة، على ارتفاع بلغ 97 سنتا ليصل إلى 83.47 دولاراً، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.07 دولار بما يعادل 3.18%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط، في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 97 سنتاً ليصل إلى 86.30 دولاراً، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية بلغت دولارين أو ما يعادل 2.37%.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات السوق الأسبوعية الأخيرة، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.



