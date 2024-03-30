الإطاحة بعصابتين للاتجار بالبشر والتسليب في بغداد

2024-03-30 10:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (30 آذار 2024)، الإطاحة بعصابتين للاتجار بالبشر والتسليب في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من مكتب الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر بالاشتراك مع مفرزة من القوة الماسكة، تمكنت من اعتقال فتاة متهمة ببيع طفل رضيع بعمر 25 يوما وبالجرم المشهود بعد أن نصب لها كمين محكم في منطقة شقق "زيونة" شرقي بغداد".

واضافت، أن "مفرزة أخرى من مكتب مكافحة اجرام (الكرادة) وخلال الانتشار اليومي لمفارزها، تمكنت من اعتقال متهم هارب من حكم قضائي 10 سنوات بعد ارتكابه لجريمة وفق المادة (442/تسليب) بالإضافة إلى اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (32/مخدرات) من قبل قوة مشتركة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع مع مفرزة من مكتب مكافحة المخدرات ضبط بحوزتهم مسدس محور وكمية من مادة الكرستال المخدرة وخمسة أجهزة لتعاطيها".

ولفتت الى، أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".