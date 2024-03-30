2024-03-30 10:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت تسع مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات لحساب الأسبوع الـ(14) من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية أن" فريق ميسان سيستضيف على ملعبه نظيره الناصرية في الساعة الثالثة عصراً لحساب المجموعة الاولى، فيما يلتقي فريق الديوانية على ملعبه الجولان بنفس التوقيت لحساب المجموعة الثانية ، بينما يضيف فريق الحسين على ملعبه الاتصالات لحساب المجموعة الاولى".واضاف أن " فريق الكوفة سيلعب أمام نظيره ديالى في الساعة الثالثة عصراً لحساب المجموعة الثانية،فيما يلتقي الغراف مع الصناعات الكهربائية بنفس التوقيت لحساب المجموعة الثانية ، ويلعب فريق غاز الشمال مع الصناعة على ملعب غاز الشمال".وأوضح أن "فريق المصافي سيستضيف نظيره الرمادي لحساب المجموعة الثانية ، بينما يلعب فريق الكرمة مع القادم من الشمال البيشمركة لحساب المجموعة الأولى ، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع مصافي الجنوب مع فريق الفهد لحساب المجموعة الاولى".