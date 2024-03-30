قمة ثلاثية تحسم قرار عودة ميليتاو

2024-03-30 10:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بات البرازيلي إيدير ميليتاو قريبًا من العودة لقائمة ريال مدريد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وقد يحصل على الموافقة الطبية للظهور أمام أتلتيك بيلباو، الأحد المقبل.

وعانى ميليتاو من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، في مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى يوم 12 أغسطس/آب الماضي، وبعد 232 يومًا قد يعود لقائمة الريال من جديد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت (30 اذار 2024)، يحتاج ميليتاو للتأكيد اليوم على شعوره الجيد بعد الحصص التدريبية التي أجراها مؤخرًا، حيث إنه سيكون الاختبار الأخير قبل استقبال بيلباو.

وأضافت الصحيفة أن عقب نهاية التدريب ستجرى قمة ثلاثية بمقر تدريبات الريال في فالديبيباس، بحضور المدرب كارلو أنشيلوتي وميليتاو والجهاز الطبي للاتفاق على جاهزيته بنسبة 100% للعودة إلى الملاعب قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال وبرشلونة في الليجا.

وأشارت إلى جاهزية ميليتاو من الناحية الطبية، ولكن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار عند التعامل مع الإصابات الطويلة مثل الثقة بالنفس والقلق من العودة للملاعب بعد الغياب طويلًا والعودة في وقت حاسم من الموسم.

المصدر: ماركا