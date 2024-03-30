الدولار يفتتح الأسبوع على انخفاض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

2024-03-30 11:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم الخميس الماضي 147350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 146700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.