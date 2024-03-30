متقاعدو كردستان يتدافعون بـ" زخم بشري هائل" أمام المصارف لاستلام رواتبهم.. صور

2024-03-30 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت المصارف في محافظات اقليم كردستان، صباح اليوم السبت (30 آذار 2024)، زخماً بشريا هائلا من قبل المتقاعدين لاستلام رواتبهم.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مصارف اقليم كردستان شهدت صباح اليوم ازدحاما بشريا هائلا من قبل المتقاعدين لاستلام رواتبهم".

والخميس الماضي، ‏أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، جدول رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي.

وبحسب الجدول الذي نشر، واطلعت عليه "بغداد اليوم"، فإنه "سيتم البدء بتوزيع الرواتب ابتداء من يوم السبت المقبل حيث ستكون وزارة الصحة والمالية والداخلية والمتقاعدين والشؤون الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة أول من سيستلمون الراتب".

‏وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، الأربعاء، عن توزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي والاستعداد لتأمين رواتب الأشهر المقبلة.



