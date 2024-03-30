"بائعا سمك" ومحكوم بـ 10 سنوات بقبضة الأمن في الديوانية وبغداد

2024-03-30 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية وبناء على التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الداخلية حول متابعة أسعار المواد الغذائية وتجار اللحوم والأسماك والدجاج

من إلقاء القبض على شخصين في سوق الديوانية بعد قيامهما برفع أسعار السمك على المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وعلى صعيد اخر تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على مدان هارب محكوم غيابياً بالسجن "10 سنوات" مطلوب الى مكتب المنصور لمكافحة الإجرام لقيامه بتسليب مبلغ مالي من أحد المواطنين وفق أحكام المادة 442.

وجاءت عملية القبض أثناء انتشار المفارز والدوريات في الواجب لإجراء ممارسة أمنية لتدقيق الأشخاص المطلوبين والعجلات، حيث تم عرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.





يتبع ..