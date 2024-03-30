"رؤية مغايرة" لعودة نشاط الصدر.. القواعد الشعبية تبحث عن التسهيلات بعد "الغبن"

2024-03-30 11:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يدور الحديث في الاونة الاخيرة عن حراك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو قواعده الشعبية، والعودة الى المشهد السياسي من جديد، فيما يطرح المحلل السياسي عصام حسين عبر "بغداد اليوم"، رؤية مغايرة لنشاط الصدر في الايام الاخيرة.



رؤية مغايرة

ويقول حسين في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" جميع الاوساط السياسية والاعلامية العراقية اعتمدت مسارًا في وصف انشطة زعيم التيار الصدري في الايام الاخيرة على انها مؤشر على العودة للمشهد السياسي؟".

واضاف " لكن السؤال الاهم هل هناك اعلان بهذا الاتجاه؟ والجواب لا"، لافتا الى أن "ما يقوم به الصدر هو عمل اجتماعي من خلال لقاءاته وذهابه للاسواق والتفاعل مع القواعد الشعبية".

الشعور بالغبن

ويشير حسين الى، أن" التحرك حول الكتلة الصدرية هو من اجل التواصل مع القواعد الشعبية التي تشعر بالغبن خاصة وانها لا تجد أي تسهيلات في مؤسسات الدولة التي تخضع لمبدأ التوازنات السياسية".

واوضح أنه "لا يوجد حتى الان أي بيان يدل على عودة سياسية بل الامر ضمن مسار التفاعل الاجتماعي".

واكد أن "اسوء كوابيس معارضي التيار الصدري هو عودته الى الانتخابات والمشهد السياسي لانه رقم صعب"، لافتا الى أنه "هناك تشبث بالسلطة من قبل بعض القوى التي ترى في أي تغيير ولو كان في الآراء مصدر تهديد لها".

وتابع بالقول " لذا نرى عملية ضغط تجري هنا وهناك بهدف عدم ايضاح الحقائق حول مجريات ما يجري في المشهد الاقتصادي والقرارات لبعض الوزارات والمؤسسات ومعاناة شرائح واسعة".

القواعد الشعبية

وفي (28 آذار 2024)، أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 12 توجيهاً بشأن التواصل مع القواعد الشعبية.

وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إتماماً لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية، فقد أوعز مفصلاً كيفية التواصل معهم بما يلي:

أولاً: حضور المآتم والفواتح.

ثانياً: تفقّد عوائل الشهداء.

ثالثاً: حضور مناسبات الفرح.

رابعاً: جعل أرقام للشكاوى غير الحكومية والسياسية.. بل تمنع الأخيرتان.

خامساً: زيادة المساجد أوقات الصلاة.

سادساً: حضور المجالس الحسينية في وفيات وولادات المعصومين حصراً.

سابعاً: عيادة المرضى.

ثامناً : إيصال هدايا رمزية معنوية لذوي الاحتياجات الخاصة وما شاكلها وبصورة مركزية مع المكتب الخاص حصراً.

تاسعاً : جلسات تثقيفية عامة.

عاشراً : تسهيل فتح دورات محو الأمية.

حادي عشر: التأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير.

ثاني عشر: تفقدهم في منازلهم والتزاور بين الحين والآخر..

واشار الى أنه "يتمنى من القواعد الشعبية المؤمنة مراعاة الوضع الاقتصادي والسياسي وعدم إحراج القائمين والمكلفين بالتواصل معهم"، مؤكداً ان "على المكتب الخاص متابعة ذلك وإيجاز تنفيذه بتقرير أسبوعي يقدم للتيار".

فيما أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في (28 آذار 2024)، تشكيل لجان مركزية مكونة من عدة مفاصل للتواصل مع القواعد الشعبية.

وفي 15 حزيران 2022، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".

وبعد انسحاب الصدريين، تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكردية والسنية، في تشرين الأول 2022، برئاسة محمد شياع السوداني.