مستشار حكومي: جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة

2024-03-30 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإجراءات القائمة في استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ( الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً".وأشار الى أن "الأهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة"، مؤكداً أن "الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومي يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها".وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق البدء بوضع جداول موازنة 2024.