الصحة تفتح باب التعيين لخريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض

2024-03-30 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن فتح باب التعيين لخريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي (كليات التمريض ومعاهد التمريض واعداديات التمريض) العراقية من خريجي العام الدراسي 2022-2023 الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة بملء الاستمارة الالكترونية الإحصائية".وأشار البيان الى أن "استمارة التقديم ستبقى مفتوحة لمدة 30 يوماً".للتقديم على الاستمارة اضغط هنا