الصحة تطلق تعيينات جديدة على ملاك الوزارة وتخاطب الخريجين

2024-03-30 11:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت (30 آذار 2023)، اطلاق تعيينات جديدة على ملاك الوزارة من خريجي العام الدراسي 2022-2023.

وذكرت الوزارة في بين تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي (كليات التمريض ومعاهد التمريض واعداديات التمريض) العراقية من خريجي العام الدراسي 2022-2023 الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية".

وأوضحت، أن "الاستمارة تبقى مفتوحة لمدة (30) يوم ولغرض الاستفسار يرجى مراسلتنا في حقل الاستفسارات داخل الرابط".

رابط الاستمارة: أضغط هنا