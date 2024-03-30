2024-03-30 12:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (30 آذار 2024)، اعتقال 134 مخالفًا للإقامة في منطقة البتاوين شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها من تنفيذ واجب بحث وتفتيش في منطقة (البتاويين) جانب الرصافة من اعتقال 134 مخالفا لعدم امتلاكهم المستمسكات الرسمية وموافقات دائرة الاقامة والجنسية".

وأضافت: "تجدد قيادة عمليات بغداد تأكيدها على المواطنين من اصحاب المحال التجارية والمطاعم والاسواق بعدم تشغيل المخالفين والمتجاوزين على فترة الإقامة والتبليغ عنهم لتجنبهم المسائلة القانونية".

واشارت الى، أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".



