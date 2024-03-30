العلماء يحذرون النظر بالعين المجردة لكسوف الشمس

2024-03-30 12:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

في وقت الذي يترقّب فيه العالمُ حدوثَ كسوفِ الشمس الكلي، في شهر إبريل المقبل، يُحذّر العلماءُ من النظرِ بالعينِ المجردة، الى تلك الظاهرة القادرةِ على تدميرِ أنسجةِ العين. كسوفُ الشمس الكلي في شهر إبريل المقبل، بمثابةِ ثروةٍ علميةٍ، حيث سيُبهر عشراتِ الملايين في أمريكا الشمالية. ويحدث كسوفٌ كلي للشمس، عادة حوالي مرتين في السنة، في مكان ما من العالم، نتيجة دوران القمر حول الارض، ولا يستطيع كلُ شخص في العالم رؤيةَ الكسوفِ الكلي للشمس وإذا كنت تريد رؤية هذه الظاهرة، فيجب أن تكون ضمن المنطقةِ المعروفة باسم المسار الكُلي، وهذا هو المكان الذي يمر فيه ظل القمر على سطح الأرض،