بالوثيقة ‎: نائب من ذي قار يخاطب النزاهة لفتح تحقيق مع شركة في الشطرة ويتهم صندق الاعمار بالاهمال

شبكة اخبار الناصرية: طالب النائب عن محافظة ذي قار فلاح الهلالي، هيئة النزاهة في ذي قار بفتح تحقيق مع الشركة المنفذة لمشروع تاثيث مداخل قضاء الشطرة وانشاء ارصفة بكلفة تعدت الملياري دينار. وبحسب وثيقة رسيمة لمكتب النائب الهلالي تابعتها شبكة اخبار الناصرية فان العمل غير مستوفي للشروط بالاضافة الى الاخطاء...

