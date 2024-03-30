صحة النجف الأشرف تعلن جاهزية خطتها الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2024-03-30 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حيدر فرمانأعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ خطتها الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) وإحياء ليالي القدر المباركة، مشيرة إلى أن الخطة تشارك فيها دوائر الصحة الساندة في المحافظات المجاورة.وقال مسؤول إعلام دائرة الصحة ماهر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة صحة النجف الأشرف شكلت غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظات المجاورة بابل وكربلاء المقدسة بالإضافة الى غرفة عمليات طوارئ بغداد" مبيناً أنه "تم تقسيم الجهد الصحي في أربعة محاور وهي توزيع المفارز الصحية وعجلات الإسعاف والجهد الصحي لدائرة صحة النجف".وأضاف أنه "تم استنفار جميع الكوادر والقطاعات الصحية للتهيئة لغرض التعامل مع الزيارة والزائرين الوافدين الى محافظة النجف، كذلك الإيعاز الى المستشفيات في المحافظة بتهيئة ردهات الطوارئ وصالات العمليات وعدم التصرف بالأشغال السريري لغرض التحضير لأي طارئ"، مشيراً الى أنه "تم وضع 6 مفارز لمصرف الدم الرئيسي داخل المدينة القديمة، أما المفارز الأخرى فقد تم توزيعها حسب الخطة كما تم الإيعاز الى قسم الصيدلة لتهيئة جميع الأدوية و المستلزمات الخاصة بالزيارة كما تم الإيعاز الى الجهد الخدمي والهندسي وغيرها من الجهات الساندة لإكمال اي متطلبات أو احتياجات لدعم المفارز الصحية".وبين أن "عدد سيارات الإسعاف المشاركة في الخطة بلغ 51 سيارة اسعاف، أما عدد المفارز الكلي فبلغ 22 مفرزة داخل النجف وأقضيتها ".