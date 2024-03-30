طرق مبتكرة وأساليب غريبة في تهريب "آفة الموت" بالعراق

2024-03-30 13:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، اليوم السبت (30 اذار 2024)، ثلاثة اسباب تقف خلف ظهور طرق غريبة لنقل وترويج المخدرات في العراق.

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" وزارة الداخلية من خلال تشكيلاتها نجحت خلال فترة وجيزة من خلق نقلة نوعية في ملف الحرب على المخدرات التي توازي في خطرها الإرهاب وافكاره المتطرفة"، لافتا الى "معدل العمليات النوعية ارتفع بنسبة 75% خلال الستة اشهر الماضية".

وأضاف، ان " ثلاثة اسباب وراء ظهور طرق جديدة وغريبة لنقل وترويج المخدرات ابرزها نجاح فرق المكافحة في سد اغلب الفراغات من حيل او طرق لتهريبها بالشاحنات وصولا الى الأشخاص"، مؤكدا اننا "امام شبكات بعضها يمتد خارج الحدود وهي تحاول نقل تجاربها في التهريب ناهيك عن الضربات النوعية جعلت عملية نقلها بالطرق السابقة صعب جدا".

وأوضح ان "المخدرات وباء عالمي والعراق تأثر به في السنوات الأخيرة"، مستدركا بالقول "لكن جهود الداخلية وفتح الأبواب امام علاج المدمنين خطوات مهمة في تعزيز تحصين المجتمع"، مؤكدا ان "المئات من مروجي المخدرات سقطوا في قبضة العدالة خلال 2023".

وكشف جهاز الامن الوطني، الجمعة (29 آذار 2024)، عن أغرب طرق تهريب المخدرات، فيما القى القبض على عصابة متكونة من 11 شخصا.

وذكر الجهاز في بيان تلقته " بغداد اليوم"، أن "المتهمين كانوا ضمن شبكة لتجارة المخدرات مكونة من 11 شخصاً وتنشط في محافظات (البصرة وبغداد والديوانية والكوت)".

وأضاف، أن "المفارز تمكنت في بادِئ الأمر من القبض على أحد أفراد الشبكة متلبساً بالمواد المخدرة وهو ناقل رئيسي بين المحافظات ومن ثم الإطاحة بباقي المتهمين"،

وبين، أن "القوة عثرت على كميات من مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل حبات الجوز".



