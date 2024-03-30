نواب جمهوريون ينتقدون زيارة السوداني للبيت الأبيض

2024-03-30 13:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

ثمانية نواب جمهوريين في الكونغرس، وجّهوا رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، انتقدوا فيها بايدن استضافتَه المزمعةَ منتصفَ نيسان المقبل، رئيسَ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في البيت الأبيض. وورد في الرسالة التي وجّهها السيناتور توم كوتون وسبعة مشرِّعين، ونَشَرَها على موقعهِ الرسمي: " نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء دعوتكم لاستضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل". وقال النواب الأميركيون إن استضافة رئيس الوزراء العراقي، وخاصة مع الفشل في الاجتماع مع قادة بعض شركائنا الأكثر ثقة في المنطقة، يضخم فحوى حملتكم المستمرة لتقويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن إدارة بايدن مهتمة