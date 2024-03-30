واشنطن تعتزم فرض قيود على العديد من مسؤولي هونغ كونغ

2024-03-30 13:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات لفرض قيود جديدة على منح تأشيرات دخول مسؤولين من هونغ كونغ ضالعين في قمع الحقوق. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن بكين واصلت خلال العام الماضي اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ". وأضاف بلينكن أن حملة القمع تلك تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة. وتتخذ وزارة الخارجية الاميركية ردا على القمع المكثف والقيود على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة، إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للكثير من