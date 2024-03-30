2024-03-30 13:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 36 مواطن عراقي على منظومة البطاقة الوطنية في جميع أنحاء العراق، والغاء المستمسكات القديمة اعتبارا من مطلع شهر نيسان المقبل، مشيرا الى ان البطاقة سيتم اعتمادها مستقبلا بدلا من بطاقة الناخب. وقال الشمري، في كلمة له خلال مؤتمر الداخلية لبيان آليات تنفيذ مضامين […]

ظهرت المقالة الداخلية: تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية واعتمادها للمشاركة بالانتخابات أولاً على Eishan.