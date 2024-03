منخفض جوي قادم من البحر الاحمر يتسبب بارتفاع درجات الحرارة في الناصرية غدا الاحد

2024-03-30 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت دائرة الانواء الجوية في الناصرية عن وقوع المدينة تحت تأثير منخفض جوي قادم البحر الاحمر، ويتسبب بارتفاع بدرجات الحرارة. وذكر مدير الدائرة احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان مدينة الناصرية تتاثر بامتدادات المنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر الذي يؤثر بشكل مباشر على مناطق محافظة ذي...

