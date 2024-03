شرطة ذي قار: انقاذ فتاة حاولت الانتحار في نهر الفرات

2024-03-30 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة ذي قار ان مفارزها تمكنت من انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر السريع شمالي الناصرية.وذكرت الشرطة في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان درويات الشرطة تمكنت من انقاذ فتاة خلال محاولتها القاء نفسها من الجسر الى نهر الفرات وسط الناصرية.واضاف، انه تم اتخاذ...

