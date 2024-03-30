2024-03-30 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن، فيما كشف عن موعد افتتاح الربط ‏مع الخليج.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الكهرباء افتتح من قضاء الرطبة أقصى غرب الأنبار خط الربط الكهربائي مع الاردن في مرحلته الأولى بحضور محافظ الأنبار محمد ‏نوري، والنائب هيبت الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز النيابية".‏وأضاف البيان أنه "بافتتاح خط الكهرباء الجديد بجهد (132 كي في) ستنتهي معاناة أهالي الرطبة الذين عانوا على ‏مدى 10 سنوات من عدم وجود كهرباء وطنية نتيجة تخريب داعش للبنية التحتية، وسينعمون ‏من الآن بكهرباء مستقرة ومستدامة".‏وأكد وزير الكهرباء أن "مشروع الربط الكهربائي يمتد على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تصل طاقته إلى 500 ميغاواط في مرحلته الثالثة بجهد (400 كي في) بعد تفعيل الربط الثلاثي بين ( ‏العراق - الأردن - مصر )، لافتاً الى أنه "سيتم تأمين احتياجات الطاقة لأجزاء واسعة من محافظة الأنبار". ‏وتابع أن "طول الخط يبلغ أكثر من 330 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، و6 كيلومترات ‏داخل الأراضي الاردنية، وتم نصب 281 برجاً على طول الخط من قبل ملاكات شركة خطوط نقل ‏الطاقة في المنطقة الوسطى، كما تم نصب محطات ‏ومحولات جديدة في أماكن متعددة على ‏طول مسار الخط الكهربائي".‏وأوضح الوزير أن "هذا الإنجاز يعكس اهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنويع ‏مصادر الطاقة وتوفير التخصيصات اللازمة لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية عبر التعاقد ‏مع شركات عالمية رصينة, كاشفاً عن أن نهاية هذا العام 2024 سيشهد إنجازاً آخر على مستوى الربط الكهربائي مع دول الخليج بافتتاح خط (البصرة - الكويت) بمعدل 500 ميغاواط في المرحلة ‏الأولى و2000 ميغاواط في المرحلة الثانية".‏وذكر: "نعمل بنفس الوتيرة مع وزارة النفط لتطوير منظومتنا الكهربائية واستثمار الغاز الوطني ‏في تشغيل محطات الكهرباء بدلاً عن الغاز المستورد، عبر مشاريع استراتيجية سترى النور ‏خلال السنوات القليلة المقبلة".‏