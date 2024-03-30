الزراعة تعلن إطلاق حملة لمكافحة آفة النخيل منتصف الشهر المقبل باستخدام الطائرات

2024-03-30 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد-واع-آمنة السلاميحدّدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، موعد إطلاق حملات مكافحة النخيل، فيما أشارت الى تنسيق مستمر مع وزارة الدفاع لتزويدها بالطائرات الخاصة برش المبيدات.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العراق يحتل مراتب متقدمة في إنتاج التمور على مستوى العالم، وأيضاً في أعداد النخيل، وحسب تقرير منظمة الزراعة والغذاء الدولية لعام 2022 أشار الى أن العراق يحتل المرتبة الـ6 في إنتاج التمور، وهذه اعتماداً على الكميات المصدرة من قبل العراق الى الأسواق العالمية".وأضاف الجبوري أن"وزارة الزراعة تسعى الى الاهتمام بالنخيل من خلال إقامة حملات مكافحة كبيرة ومستمرة، خاصة على حشرات الدوباس، وهذه الحملات تكون من خلال مكافحة الأرضية بالإضافة الى المكافحة الجوية".وأضاف أن"الوزارة لديها أسطول يتكون من 7 طائرات زراعية للمكافحة الجوية، لكن في الفترات الاخيرة ومنذ عام 2017 حدث خلل فني أدى الى عطل هذه الطائرات الزراعية"، مبيناً أن "الوزارة مستمرة في إجراءاتها مع شركات عالمية رصينة في مجال صيانة الطائرات الزراعية وعند اكمالها سيتم البدء بالحملات الجوية من قبل الطائرات الزراعية".وتابع أن"الحملات مستمرة خلال السنوات الثلاثة الماضية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع بتجهيز الوزارة بالطائرات الزراعية من خلال المكافحات الجوية في المحافظات التي تتركز بها حشرات الدوباس والاصابات الحشرية الأخرى على النخيل".وأشار الى أن"الحملة ستنطلق منتصف شهر نيسان والأشهر القادمة لمكافحة الأرضية"،مشيراً الى أن" دوائر وشعب وقاية المزروعات في المديريات الزراعية في المحافظات ستقوم بتوزع المبيدات على أصحاب بساتين النخيل".ولفت الى أن"هناك حملة جوية تقوم بها الوزارة على المحافظات التي تتركز بها تلك الإصابة بحشرة الدوباس".